松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』にて、岡崎紗絵がヒロイン・野瀬麻里子役に決定！主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。岡崎が演じる麻里子は、大手化粧品会社「野瀬化粧品」の役員兼、商品企画室部長。祖母が創業者で父親