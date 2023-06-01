ボートレースまるがめG2「第11回レディースオールスター」は8日、4日目が行われ、準優ベスト18が決まった。地元香川の中村桃佳が得点率トップを堅守し、9日に実施する準優勝戦11Rの絶好枠をゲットした。得点率トップを死守した中村がインで先制を狙う。先に回れれば負ける仕上がりではない。川野が内懐へ差しズブリ。軽快にターン足を伸ばしてバック進出へ。強力な伸びを背景に大活躍の田上も怖い。山川に地元魂。本領のスター