ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は5日目を迎える。これからの女子レーサー界をリードする若手を紹介する「君こそスター候補」は宮崎安奈（27＝埼玉）を取り上げる。バスケットボールWリーグの新潟アルビレックスBBラビッツからボートレーサーに転身して5年。昨年7月の戸田ヴィーナスシリーズで初優出して前々期、前期ともに勝率5点台をマークするなど着実に進化を続けている。その姿がファンにも