新パフォーマンスが早くもTシャツに米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が見せた“新ポーズ”が早速商品化された。6日（日本時間7日）の敵地アストロズ戦では、第2打席に26打席ぶりの安打を放つと、塁上で左足を高々とあげるパフォーマンス。その様子が描かれたTシャツの発売に、ファンも歓声をあげている。大谷は3回の第2打席に右翼線への二塁打を放ち、自己最長のブランクとなる26打席ぶりの安打を放った。二塁上では、お