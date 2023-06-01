【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は8日、プーチン大統領の指示に基づき、ウクライナと3日間停戦し、捕虜交換を実施するとしたトランプ米大統領の提案を受け入れると述べた。ロシア大統領府が発表した。