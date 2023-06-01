俳優の岡崎紗絵（３０）が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が主演の日本テレビ系ドラマ「告白−２５年目の秘密−」（７月スタート。土曜、後９・００）でヒロインを務めることが８日、分かった。岡崎が演じるのは、主人公（松村）から２５年間、片思いを寄せ続けられる女性。２人は同じ大手化粧品会社に勤めており、行きつけのカフェで出会ったことから物語が始まる。松村とは２０１９年以来のドラマ共演で、岡崎は「当時