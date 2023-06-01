北海道旭川市で２０２５年、大きな経済効果をもたらした「あさひかわ菓子博」が、さらに地域密着型のイベントとなり、５月８日から開催されています。全国各地の銘菓が並ぶのは、旭川市内で８日から始まった「アフター菓子博」です。２０２５年、道内で５７年ぶりに開催され、大きな経済効果をもたらした「あさひかわ菓子博」のアフターイベントで、より地域に密着したイベントになりました。（佐呂間町から来た人）「