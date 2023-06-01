音楽業界の主要５団体が垣根を越えて設立したＣＥＩＰＡによる国内最大規模の音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」の演歌・歌謡曲部門の授賞式が、６月１１日に東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で開催されることが８日、分かった。式には最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされているＳＨＯＷ−ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ、辰巳ゆうと、新浜レオン、山内惠介が出席。ライブも開催され、細川たかし、