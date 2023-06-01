【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』」（以下『MAJ』）開催ウィーク内の6月11日、Zepp DiverCity (TOKYO)にて『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE [最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』が行われることが発表となった。 ■演歌・歌謡曲も日本のソウルミュージックとして位置づけ 「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした『M