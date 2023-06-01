レギュラーシーズン5位でプレーオフに出場している新潟アルビレックスBBは、9日から敵地で同1位だった香川とのプレーオフ準決勝に臨む。鵜沢潤監督が「勝利の鍵を握る」と期待を寄せているのがPFムトンボで「ディフェンスを中心に、いい練習ができたので楽しみ」と目を輝かせる。昨季のプレーオフを経験しているが「準決勝で負けて凄く悔しかった」と振り返る。今季は攻守で成長し、今やゴール下の大黒柱としての存在感を光ら