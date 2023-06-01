女優の平愛梨（41）が8日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）の天然ぶりを暴露した。今回は「大家族の家事の悩みを瞬間回答」と題して、日々の家事に役立つ“裏ワザ”が紹介された。その中で「散らかる洋服をスッキリさせる裏ワザ」として、ズボンのお尻側を内側にして三つ折りに畳むことでコンパクトになる手法が伝えられ