国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN」の演歌・歌謡曲部門の授賞式が、6月11日にトヨタアリーナ東京で行われることが発表された。合わせて細川たかし（75）ら総勢15組以上によるライブも行われ、日本の伝統的な文化を世界に発信していく。同部門では昭和歌謡を中心に歌う「SHOW―WA」の「外せないピンキーリング」とMATSURIとの合同名義曲「僕らの口笛」がノミネート。「皆さまの日常を彩り“外せない”存在にな