音楽業界の主要５団体が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会によるアワード「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」（ＭＡＪ）内の開催ウィークで、演歌・歌謡曲部門を表彰する「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ［最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式］」を、ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉＴＹ（ＴＯＫＹＯ）で６月１１日に開催すると発表した