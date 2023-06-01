長いトンネルの中で、何をもがいていたのか―。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）のアストロズ戦で、２６打席ぶりの安打を放ち、自己ワーストを更新していた連続打席無安打を脱出した。Ａ・ベイツ打撃コーチ（４２）が７日（日本時間８日）までに取材に応じ、スランプの要因、修正に時間がかかった理由などを分析した。８日（日本時間９日）からは本拠地・ブレーブス３連戦を手始めに１３連戦がスタート。