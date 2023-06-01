女優の岡崎紗絵（３０）が７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）で、主人公のＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）が２５年片思いを続けるヒロインを演じることが８日、分かった。ある女性に陰ながら思いを寄せていた男が、ある時その女性と接点を持つ。そこから２５年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と秘密が動き出し、様々な出来事が起きていくラブサスペンスだ。岡崎が演じるのは、