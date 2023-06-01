国内最大規模の音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）で演歌・歌謡曲部門を表彰する「ＭＡＪ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ〔最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式〕」が、６月１１日に東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで開催されることが８日、分かった。演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、世界に発信していくことを目的に授賞式に併せてライブパフォーマンスなど