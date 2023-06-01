俳優の岡崎紗絵が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）のヒロイン・野瀬麻里子役を演じることが9日、発表された。松村とは、『パーフェクトワールド』（2019）以来のドラマ共演となる。【写真】誰だかわかった？「AIで作成した25年前の少女の写真」本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽