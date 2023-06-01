国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN2026」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞ノミネートアーティストが8日、発表された。“アジア版グラミー賞”を掲げる同アワードは昨年新設された国内最大規模の国際音楽賞。6月13日に行われる授賞式のほか、同5日〜13日にわたり開催ウィークとして、音楽にまつわる様々なイベントを開催する。同11日には「MUSIC AWARDS JAPAN2026演歌・歌謡曲LIVE最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式」の開