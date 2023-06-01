アメリカのトランプ大統領は、自らの要請に基づきロシアとウクライナが今月9日から3日間の停戦で合意したと発表しました。トランプ大統領は8日、ロシアとウクライナが9日からの停戦で合意したことをSNSで明らかにしたうえで、「私が直接要請したものだ」と主張しました。そのうえで、「この停戦が“戦争の終わりの始まり”となることを期待している」と強調しました。トランプ氏によると、3日間の停戦期間はすべての軍事行動が停止