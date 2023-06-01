ドルカナダ高値から調整＝NY為替 カナダ雇用統計が予想外の弱さを見せたことで、1.3640カナダから1.3710カナダを付けた後、少し調整が入って1.36台後半での推移となっている。カナダ雇用統計への警戒感が利上げ期待後退につながっているが、週末を前に行き過ぎた動きにも警戒感。 USDCAD1.3682