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ＮＹ各市場３時台ダウ平均は小幅高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式8日（NY時間14:02）（日本時間03:02） ダウ平均49632.87（+35.90+0.07%） ナスダック26205.94（+399.74+1.55%） CME日経平均先物63585（大証終比：+745+1.17%） 欧州株式8日終値 英FT100 10233.07（-43.88-0.43%） 独DAX 24338.63（-324.98-1.32%） 仏CAC40 8112.57（-89.51-1.09%） 米国債利