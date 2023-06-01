名古屋市西区で、タクシーに客として乗っていた女に運転手の男性が脅され、現金を奪われました。女は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。 【写真を見る】はさみのようなもの突きつけられ「10万円払え」…名古屋市西区でタクシー強盗 警察によりますと、9日午前0時前、名古屋市西区天塚町で、運転手の34歳の男性がタクシーを停車したところ、乗客の女にはさみのようなものを突きつけられて、「10