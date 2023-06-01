アメリカ国防総省は8日、これまで公開されていなかった宇宙人やUFO＝未確認飛行物体に関する政府文書を公開しました。国防総省が8日に公開したのは宇宙人やUFO＝未確認飛行物体に関する目撃証言や捜査記録の機密文書です。文書には、元軍人とみられる人物がFBI＝連邦捜査局に送った「1945年の戦闘中に、未確認飛行物体を目撃した。それは敵ではなかった」などと書かれたものや、1947年8月にFBI（連邦捜査局）に送られた文書には、