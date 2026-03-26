スタイリッシュな雰囲気でまとまるモノトーンコーデ。ただ、白アイテムの汚れやすさは、ちょっとしたストレスになりがちです。そんなときは、プチプラで気軽に新調していくのがおすすめ。今回は【GU（ジーユー）】で見つけた白の羽織りアイテムにフォーカスしました。スタッフさんのモノトーンコーデとあわせてご紹介するので、ぜひチェックしてみて。 シンプルで幅広く着回せるシア&#