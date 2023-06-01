気象台は、午前2時53分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・奥尻町に発表 9日02:53時点檜山地方では、9日朝から9日昼前まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奥尻町□暴風警報【発表】9日朝から9日昼前にかけて警戒風向北西・陸上最大風速20m/s