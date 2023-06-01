【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は８日、未確認飛行物体（ＵＦＯ）に関する資料約１６０点を公開した。１９４０年代から２０２０年代までに収集した画像や映像、目撃証言で、同省は飛行物体の正体は解明されていないとしている。米メディアによると、新たに公開された資料には、２３年９月に行われた連邦捜査局（ＦＢＩ）による聞き取り調査の内容が含まれている。目撃者の１人は「空に明るい光を持つ線状の物体」を見つけ