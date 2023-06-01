ＮＹ各市場２時台ダウ平均は小幅高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式8日（NY時間13:20）（日本時間02:20） ダウ平均49597.23（+0.26+0.00%） ナスダック26199.85（+393.65+1.53%） CME日経平均先物63420（大証終比：+580+0.91%） 欧州株式8日終値 英FT100 10233.07（-43.88-0.43%） 独DAX 24338.63（-324.98-1.32%） 仏CAC40 8112.57（-89.51-1.09%） 米国債利