グールズビー・シカゴ連銀総裁は、今回の雇用統計を受けて、労働市場は安定していると発言。 さらに、物価動向はあまりよくない、間違った方向に向かっている。 物価上昇はエネルギーだけではない、また、戦争前から高まっていた FRBはあらゆる選択肢が対象であるべきであるなどと発言。 物価高警戒と今後の利上げの可能性に言及。