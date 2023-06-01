9日午前2時10分ごろ、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度1□岩手県盛岡市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報