アメリカの4月の雇用統計が発表され、景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は市場の予想を大幅に上回りました。アメリカ労働省が8日に発表した4月の雇用統計によりますと、景気の動向を反映する非農業部門の就業者数は前の月（3月）から11万5000人増え、6万人前後の増加を見込んでいた市場の予想を大幅に上回りました。失業率は4.3％で、前の月と変わりませんでした。インフレが高止まりし、今回の雇用統計が予想を上回