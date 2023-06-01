総じて続落、軍需関連などの売りが目立つ＝欧州株概況 きょうの欧州株式市場は揃って続落となった。アジア株の軟調地合いに加えて、物価高警戒でのＥＣＢや英中銀の早期利上げ期待などが株の重石となっている。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比４３．８８ポイント安の１万０２３３．０７ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比８９．５１ポイント安の８１１２．５７ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は