製薬会社モデルナ、取引量を伴って大きく上昇＝米国株個別 新型コロナウイルスワクチン製造などでも知られる製薬会社モデルナ＜MRNA＞はインフルエンザワクチンに関する第３相試験の好結果などを好感した買いが入り、大きな上昇を見せている。 モデルナ＜MRNA＞57.71（+9.17+18.88%）