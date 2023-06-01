モンスター・ビバレッジ海外販売好調で買いが優勢＝米国株個別 海外での売り上げ拡大が著しく、決算が好調であったエナジードリンクのモンスター・ビバレッジ＜MNST＞が大きく買われている。S＆P５００銘柄の中でも上昇率上位での推移。同社の海外四半期売上高は１０億ドルを超えてきた。前年比で４５％超の拡大となる。 モンスター・ビバレッジ＜MNST＞87.13（+11.16+14.69%）