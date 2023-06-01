9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円高の6万3380円と急騰。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては666.35円高。出来高は5691枚となっている。 TOPIX先物期近は3843ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.52ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63380