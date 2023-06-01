福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故についてです。バス会社への家宅捜索は、およそ9時間にわたって行われました。新潟・北越高校の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、生徒ら21人が死傷した事故。報告「午後1時半すぎです。茂野社長が赤いファイルを見せながら捜査員に説明をしています」警察は運転手とマイクロバスを手配していた新潟・五泉市にあるバス会社「蒲原鉄道」に過失運転致死傷の疑いで