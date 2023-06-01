8日夕方、名古屋市で市バスの運転士が待機中の仮眠で寝過ごし、バスの出発が1時間遅れました。 名古屋市交通局によりますと、8日午後6時15分に南区の鳴尾車庫を出発し、名古屋港に向かうバスの出発が61分遅れました。 原因は、運転士（47）が鳴尾営業所での待機中に車内で仮眠をとり、寝過ごしたことでした。 運転士は自分で目を覚まし、営業所に報告しないまま、バスを出発させました。 利用客から「バスが来