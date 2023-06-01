ロシアでは9日、対ドイツ戦勝記念日の式典が行われます。ロシアはウクライナが記念日を妨害した場合、大規模な攻撃で報復するとして警戒を強めています。モスクワの赤の広場では、日本時間の9日午後から第2次世界大戦の対ドイツ戦勝81年を祝う式典が開かれます。例年、軍事パレードが行われますが、今年は戦車や兵器などの隊列は参加せず、規模は縮小される見通しです。これに先立ち、プーチン大統領は記念日にあわせて今月8日から