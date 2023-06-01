イギリスで8日、地方選挙の開票が始まり、与党・労働党が大きく議席を減らす見通しです。労働党内から、スターマー首相に対して結果の責任をとり、退陣すべきとの声が出ています。イギリスで統一地方選挙の開票が始まり、与党・労働党が大きく議席を減らし、「反移民政策」などを柱に掲げる右派の「リフォームUK」が躍進する勢いです。今回行われた地方選は、3年後に見込まれる総選挙に向けた前哨戦と位置づけられています。与党・