ＮＹ各市場１時台ダウ平均は小幅高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式8日（NY時間12:16）（日本時間01:16） ダウ平均49637.72（+40.75+0.08%） ナスダック26161.68（+355.48+1.38%） CME日経平均先物63380（大証終比：+540+0.85%） 欧州株式8日GMT16:16 英FT100 10233.07（-43.88-0.43%） 独DAX 24338.63（-324.98-1.32%） 仏CAC40 8112.57（-89.51-1.09%） 米国