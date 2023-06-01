BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[大坂 なおみ] 2 - 1 [エバ リス] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第4日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス2回戦で、第15シードの大坂 なおみとエバ リスが対戦した。 第1セットは大坂 なおみが6-4で先取。第2セットはエバ リスが6-4で奪い