ドジャース・大谷の新パフォーマンスが早くも商品化された。6日のアストロズ戦で6試合、26打席ぶりに安打を記録した際に、二塁ベース上で自軍ベンチに向かって、左足を自身の胸の位置ぐらいまで高々と蹴り上げるキックセレブレーションを披露。これを受け、大リーグの旬な商品を扱う米企業「ロトウェア」が公式Xで「LAKickCelly」と記し、大谷が左足を蹴り上げるイラストがプリントされたTシャツの販売開始を報告した。