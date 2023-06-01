マクドナルドが来週発売するハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃについて、メルカリが出品を禁止すると発表しました。◇幅広い世代に人気の「ちいかわ」。15日からマクドナルドのハッピーセットのおもちゃとして発売されますが、その開始を前にフリマアプリ「メルカリ」が発表したのは、「出品禁止措置」です。メルカリ不正対策・カスタマー部門責任者「需給のバランスが崩れた場合であったりとか、特定の条件下において