◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）粘り強く試合をつくったが、報われなかった。村上は7回2失点と粘投。不運も重なり、自身今季初連敗で3敗目を喫した。「先制点を与えてしまったけど、粘り強く投げることができた」4回が悔やまれる。1死から佐野を打ち取りながらも一塁手の大山が失策。なおも2死一、二塁から京田が放った飛球は左前に落ちた。さらに左翼・福島が打球処理にもたつき失策となり、一気に2