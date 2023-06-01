◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼ミスが失点に絡んだまあ、思い切りやってくれることを願いますね。▼村上が復調十分、（良さが）出ていたと思う。とにかく、我慢ですね。1年間いい形で投げ抜いていくと。最後のピンチも乗り切ってくれたし、次につながると思います。