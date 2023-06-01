◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）投手陣が強みの猛虎にすれば信じ難い「8」という数字が9回に刻まれた。防御率1・46で7ホールドの桐敷が大誤算。連打に犠打野選が重なり、歯車が狂う。代打・ビシエド、度会に適時打を浴びて1死も取れないままタオルが投げ込まれた。火消しを託された畠も宮崎に3ランを浴びるなど、火に油を注ぐ結果に。1点差のまま9回裏の反撃につなげる計算が崩壊した。「切り替えてま