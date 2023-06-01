◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神・佐藤輝明は無安打では終わらない。1点劣勢で迎えた8回無死からの第4打席。4番手右腕・中川虎から痛烈な左前打を放った。得点には結びつかなかったが、意地の一打。「（次戦に）つなげられるようにね。また頑張りたいと思います」。ここまで34試合を消化して2戦連続無安打は一度もない。安定した打撃でリーグトップをキープする打率・384を誇っている。