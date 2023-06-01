◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神は8日、毎年恒例「こどもまつり」として開催されたDeNA戦（甲子園）に1―10で大敗し、4月28日以来10日ぶりとなる首位陥落を喫した。悔しい一戦で気を吐いたのは、森下翔太外野手（25）だ。6回、先輩・佐藤輝に並ぶリーグトップの9号ソロを左中間スタンドへ。昨年5月4日ヤクルト戦の「こどもまつり」でも一発を放っており、2年続けて聖地を埋めた少年少女へ夢のアーチ