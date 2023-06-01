◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）6回、森下の本塁打で1点差に迫った。なお1死一、二塁で小幡は3球三振を喫した。その結果は仕方がないにしても、初球の甘いストレートを見逃したことが残念だった。試合の流れを読めば、ここは一気に追いつき、追い越したい場面。ならば見逃すところではない。8番打者、9番打者と続くので、つなぐ意識ではなく、自分で決めるくらいの気持ちでいってほしかった。2球目は内角