◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神・高寺は自己最長となる4戦連続安打をマークした。初回に先発・平良から左中間へのチーム初安打となる二塁打を放って好機を演出した。「塁に出ることを一番に考えている」と力を込めた。近本が離脱する中、リードオフマンとしての働きが続くものの、「きょうみたいに5打席あったら、2本、3本と安打を打っていけるように」とさらなる高みへ目標を定めた。