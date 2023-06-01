◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神・中野が美技で聖地を沸かせた。8回、佐野の二ゴロはDeNAのリクエストの結果、併殺プレーにならなかったが、なおも2死一、二塁からの山本の打球を好捕。一、二塁間を抜けそうな打球を見事にさばき、体を反転させながら一塁へ送球してピンチの芽をつみ「甲子園はまずは守備からという意識で。やっていこうと心がけてました」と振り返った。また、自身は3回に左前打を